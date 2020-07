Milano, allerta meteo arancione: forti temporali in arrivo

Allerta meteo a Milano.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione per Milano.

Nel capoluogo lombardo sono previsti forti temporali in arrivo tra la serata di giovedì 2 luglio e la giornata di venerdì 3.

Maltempo atteso nelle prossime ore anche in altre aree della Lombardia.

Codice giallo su Alpi, Prealpi e laghi orientali e occidentali, ma anche in pianura e Appennini.

Scrive la Protezione Civile:

“Un’area depressionaria in progressiva traslazione sulla Francia, con associata aria più fredda in quota favorisce condizioni via via più instabili sul Nord Italia”.

“Per la giornata odierna (in particolare a partire dalle ultime ore della sera) – continua – e nel corso della notte di domani 03 luglio, l’avvezione di aria più fredda in quota associata alla saccatura in discesa da Nord porterà relativa instabilità sulla Lombardia; mentre nel corso della giornata di domani la saccatura si chiuderà in un minimo sul golfo Ligure, favorendo in particolare per le ore tardo pomeridiane e serali decisa instabilità lungo la bassa pianura e sulla parte appenninica della regione”.

Emilia Romagna

Allerta arancione per temporali anche nella parte settentrionale dell’Emilia-Romagna.

Nella zona di pianura il passaggio di una saccatura atlantica determinerà piogge intense per domani venerdì 3 luglio.

Arpae e protezione civile prevedono temporali organizzati, in progressione nel corso della giornata fino alla sera, da ovest verso est, con forti raffiche di vento, grandine e fulmini.