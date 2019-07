MILANO – Marito e moglie sono morti nella notte tra venerdì e sabato, nel loro appartamento in zona Quinto Romano a Milano. Sono morti nella notte più calda, finora, dell’estate milanese. Avevano entrambi 83 anni.

Ad accorgersi della tragedia il figlio che, alle 15 del pomeriggio successivo, si è recato a casa dei suoi facendo la terribile scoperta. Sul posto sono arrivati i carabinieri che però non hanno rinvenuto segni di violenza e dunque hanno escluso sia l’eventualità di un doppio suicidio, sia quella dell’omicidio-suicidio. Le porte e le finestre dell’abitazione infatti non erano state forzate, tutto in casa era in ordine. Entrambi i coniugi sono morti per cause naturali, andandosene l’uno poco tempo dopo l’altro. Ipotesi confermata anche dal medico legale. I due anziani coniugi stavano insieme da 50 anni. (fonte REPUBBLICA)