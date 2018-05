MILANO – Tragedia a Milano: un uomo di 82 anni è stato travolto da un autobus all’angolo tra via Pepere e via Giussani, non lontano da via Ludovico il Moro. L’anziano [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all’ospedale Niguarda, dove si trova ricoverato in coma.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 di giovedì 10 maggio. Secondo quanto ricostruito finora, l’anziano stava attraversando sulle strisce pedonali quando il mezzo della linea 95 lo ha investito durante la svolta a bassa velocità.

L’impatto ha comunque provocato la caduta del pensionato, che ha battuto la testa sull’asfalto riportando un grave trauma. Il conducente (un uomo di 33 anni) e una passeggera di 25, sono stati accompagnati in ospedale a titolo precauzionale per lo stato di choc.