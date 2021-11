“Voglio ringraziare la polizia, per la gentilezza dimostrata e per tutto quello che hanno fatto per me”. Francesco, pensionato milanese di origini meridionali, ha voluto ringraziare con questo messaggio via radio alla centrale operativa della Questura di Milano gli agenti della volante Padova che lo hanno accompagnato all’ufficio postale a ritirare la pensione.

Francesco, infatti, negli ultimi giorni a causa di alcuni acciacchi dovuti all’età ha avuto alcuni problemi di deambulazione. E così il pensionato ha deciso di chiamare il 112 spiegando la sua situazione e dicendo di avere delle difficoltà a raggiungere le Poste.

L’arrivo della volante

E così due agenti in servizio sulle volanti sono andati così a prenderlo e lo hanno riaccompagnato a casa, dopo aver sbrigato la commissione.

Il messaggio del pensionato

Il pensionato, una volta sotto la sua abitazione, ha voluto ringraziare personalmente dalla radio della volante, ricevendo in cambio un saluto affettuoso dalla centrale per la sua “cortesia”.

“Voglio ringraziare la polizia – le parole del pensionato – per la gentilezza dimostrata e per tutto quello che hanno fatto per me”.

La storia di Francesco è stata raccontata in queste ore sulla pagina Facebook della polizia dove ora sono molti i commenti di sostegno ai due agenti e al pensionato.