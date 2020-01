Milano, arrestano il figlio. La madre sfonda il cancello della caserma con un furgone

ROMA – Arrestano il figlio e lei, la madre, per protesta sfonda il cancello della caserma dei carabinieri con il furgone.

Una donna di 52 anni è stata arrestata per aver sfondato con un furgone la recinzione perimetrale della caserma dei carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano). A quanto emerso, la donna, di origini bosniache, lo ha fatto per protestare contro l’arresto del figlio.

Accusata di distruzione di opera militare, ora la donna rischia una condanna a otto anni. Chiamata dai carabinieri dopo il fermo di suo figlio, un 27 enne pregiudicato che ha tentato di evitare un controllo dei militari ed è risultato colpito da divieto di permanenza in Italia e pertanto arrestato, ieri sera la madre si è presentata in caserma a Sesto San Giovanni (Milano) su richiesta degli stessi carabinieri.

Arrestato per ingresso illecito nel nostro paese il giovane, legge, ha potuto richiedere effetti personali e indumenti, prima di essere trasferito nel carcere di Monza. Sua mamma, arrivata sul posto insieme alla sorella e alla moglie del fermato, dopo aver posteggiato il furgone fuori dalla caserma, gli ha passato attraverso le inferriate della cancellata un borsone, poi è rimontata sul mezzo. Dopo aver messo in moto, si è lanciata a tutta velocità contro la recinzione militare, sfondandola. Anche lei pregiudicata, è stata arrestata e accompagnata in carcere a San Vittore (Milano).

Fonte: Ansa.