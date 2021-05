Milano, attrice sarebbe stata accoltellata dalla figlia: la 17enne avrebbe tentato di farlo passare per tentato suicidio. Si starebbe facendo chiarezza sul ferimento di un’attrice italiana di 51 anni avvenuto lo scorso lunedì. In un primo momento, si era parlato di tentato suicidio (anche perché la figlia avrebbe raccontato questa versione). Ma si tratterebbe di un tentato omicidio proprio da parte della figlia 17enne.

La donna sarebbe stata trasportata in ospedale in fin di vita ma ora non sarebbe più in pericolo. Per la ragazza sarebbe scattata una denuncia per tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia.

Come riporta Il Giorno, ci sarebbe una svolta sull’accoltellamento a Milano dell’attrice di 51 anni dello scorso lunedì. Sarebbe stata la figlia di 17 anni al termine di una delle tante loro liti. Infatti madre e figlia avrebbero avuto un rapporto molto conflittuale ma prima d’ora non si era mai arrivati ad un tentato omicidio.

Il Giorno ricostruisce la vicenda scrivendo che, dopo averla accoltellata, la figlia avrebbe chiamato i soccorsi. Una volta giunti sul posto sia i carabinieri che i sanitari dell’ambulanza, la 17enne avrebbe parlato con una certa lucidità di tentato suicidio da parte della mamma (attrice di serie tv piuttosto nota).

Ma le dichiarazioni della minorenne non sarebbero state particolarmente convincenti e le indagini della Compagnia di Milano Porta Magenta avrebbero scoperto che si tratterebbe di un tentato omicidio (per giunta aggravato).

Adesso, per fortuna, la donna non sarebbe più in pericolo di vita mentre la 17enne sarebbe stata denunciata per tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia.