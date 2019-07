Milano, autista di bus denuncia un’aggressione con lo spray urticante

MILANO – L’autista di un autobus ha denunciato un’aggressione con dello spray urticante da parte di un passeggero, a Milano. I fatti sono avvenuti la sera di domenica 7 luglio intorno alle 19.30 ma sono stati riferiti soltanto oggi, lunedì 8 luglio, dalla polizia che indaga sull’episodio.

Il conducente, un uomo di 56 anni, era alla guida del bus 79 quando, all’altezza di via Chiesa Rossa, un passeggero, forse sudamericano, è salito e subito si è messo ad insultarlo, estraendo a un certo punto una piccola bomboletta e spruzzando qualcosa nella sua direzione. Poi è sceso.

L’autista, constatato che nessuno era stato coinvolto, ha ripreso la corsa, e ha chiamato la polizia tempo dopo, quando il mezzo era in Porta Ludovica. Ha detto di avvertire del bruciore agli occhi ed è stato portato in codice verde al Fatebenefratelli per accertamenti.

Fonte: Ansa