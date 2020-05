MILANO – Una 51enne originaria della Moldavia, è stata molestata e presa a pugni da un suo connazionale più giovane.

La donna sarebbe stata picchiata perché si era rifiutata di fare del se**o orale all’uomo.

I fatti sono avvenuti la notte scorsa in un’abitazione a Corsico, a Milano.

La vicenda, riportata da Milano Today, è stata ricostruita dai carabinieri che dopo aver raccolto dal denuncia della donna hanno rintracciato e ammanettato il responsabile.

L’uomo, senza precedenti penali, è stato arrestato in flagranza di reato e accusato di lesioni e violenza se**uale.

La donna si trovava a casa del suo connazionale insieme ad altre persone, violando però le attuali disposizioni del Governo in materia di distanziamento sociale per contenere l’epidemia del coronavirus.

Una festa che si è presto trasformata in un incubo per la 51enne, che in Italia lavora come badante.

Il 40enne infatti, ubriaco, avrebbe cercato di costringere la donna a praticargli un rapporto orale andando su tutte le furie quando la 51enne si è rifiutata.

A chiedere aiuto è stata la stessa donna che è riuscita a fuggire.

Per la vittima, portata in ospedale, gravi le conseguenze della violenza subita: “Tumefazione orbitale con versamento emorragico e limitazione del campo visivo” il referto medico. (fonte MILANO TODAY)