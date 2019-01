MILANO – Un uomo si è dato fuoco in un distributore di carburante la sera del 22 dicembre a Milano. E’ accaduto intorno alle 21.40 in viale Lunigiana. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica del 118 che però non hanno potuto che constatarne il decesso. Sono stati allertati anche vigili del fuoco, carabinieri, polizia e polizia locale.

Tutto è avvenuto all’interno di un distributore. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, l’uomo, che non è stato ancora identificato, ha fatto tutto da solo, versandosi addosso la benzina e dandosi fuoco con un accendino; non è chiaro se si sia procurato il liquido infiammabile al distributore o se sia arrivato lì già con una tanica piena.

Le uniche caratteristiche fisiche riscontrate dai soccorritori sono la corporatura (media) e il colore della pelle (chiaro), visto che l’uomo non aveva documenti con sé e la sua faccia è completamente sfigurata causa ustioni.