MILANO – Un bimbo è stato investito da uno scooter proprio mentre stava entrando all’asilo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’incidente è avvenuto intorno alle 8.15 del mattino a milano in via Varesina a Milano, proprio davanti alla scuola dell’infanzia comunale. Il piccolo è stato subito soccorso e ha riportato fratture agli arti e un trauma cranico ed è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Secondo una prima ricostruzione, il bimbo accompagnato dai genitori stava entrando all’asilo quando lo scooter, che procedeva a velocità sostenuta, l’ha travolto. Il conducente dello scooter si è fermato a prestare soccorso.