Blitz dice

ROMA – Whirlpool bomba sociale, chiude il primo novembre e sparge disoccupati come miccia in Campania infiammabile perché senza lavoro. Alitalia altro rinvio e altri soldi pubblici, pozzo senza fondo. Ex Ilva a forte rischio riduzione personale o peggio. Quante le aziende ad oggi a rischio chiusura o fallimento? Ben 168. Non c’è tavolo o soldo pubblico che tenga.