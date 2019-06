MILANO – Ha rischiato di partorire in macchina, bloccata nel traffico. Ma per fortuna un’auto dei carabinieri l’ha scortata fino all’ospedale e lì la donna ha potuto dare alla luce la sua bimba.

E’ accaduto a Milano, in via Gattamelata, zona Fiera, mercoledì 12 giugno. Intorno alle 12:40 l’auto con due donne ha chiesto aiuto ad una macchina dei carabinieri. La conducente ha spiegato che la sua amica, una giovane romena di 29 anni, stava per partorire ma non sapevano come aggirare il traffico.

A quel punto i militari si sono fatti largo tra le vetture e hanno scortato le due donne per un paio di chilometri, fino all’ospedale Buzzi, dove la donna pochi minuti dopo ha dato alla luce una bambina, chiamata Teodora (Fonti: Ansa, Milano Today)