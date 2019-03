MILANO – Decapitato prima, carbonizzato poi. Il cadavere è stato trovato in un rogo doloso vicino a un cassonetto dei rifiuti in via Cascina dei Prati a Milano la sera del 30 marzo. I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno spento le fiamme e vicino al corpo hanno trovato anche una bombola di gpl che fortunatamente non è esplosa.

La via in cui il corpo è stato trovato al termine dello spegnimento di un incendio si trova nel quartiere della Bovisasca, alla periferia nord di Milano. Sul luogo, insieme ai vigili del fuoco, sono arrivati anche polizia e carabinieri.

Ancora non è stato possibile capire se si tratti del corpo di un uomo o di una donna. Il corpo era stato privato non solo della testa, ma anche delle braccia e delle gambe all’altezza delle ginocchia. La parti mancanti fatte a pezzi sono state poi trovate al fianco del cadavere,a abbandonate vicino al gabbiotto per la raccolta della spazzatura di un condominio. (Ansa)