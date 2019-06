ROMA – “Una sorta di micro terremoto di bassissima intensità”: a questo pensa un addetto che lavora al Castello Sforzesco di Milano quando passano i vagoni della metropolitana. Da un anno e e mezzo le vibrazioni sono anche triplicate, il direttore dell’area museale della quattrocentesca fortezza della famiglia Sforza è stato costretto a denunciare l’anomalia e l’allarme.

Vicino al Castello passano la linea verde, tra Lanza e Cadorna, e la linea rossa sulla curva di Cairoli, soprattutto sulla zona frontale sul lato Cadorna del Castello l’edificio è sottoposto a un’intensa e percepibile serie di vibrazioni, un tremore che ha messo in allarme anche i lavoratori che chiedono garanzie sulla loro sicurezza.

“Attraverso monitoraggi parziali effettuati a nostra cura, come di consueto dal 2015, si rileva che le vibrazioni in direzione verticale in alcuni punti sono triplicate ed in altri raddoppiate rispetto a un anno e mezzo fa”, ha scritto il direttore del Castello Claudio Salsi. nella lettera segnalata dal Corriere della Sera.

“Parliamo di effetti percepibili in maniera evidente – racconta al Corriere uno dei lavoratori del Castello che ha segnalato il problema -, come una sorta di micro terremoto di bassissima intensità, ma preoccupante perché per mesi ha “tormentato” ogni giorno un monumento che ha più di cinque secoli”. (fonte Corriere della Sera)