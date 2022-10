La grata del palazzo non ha retto e una donna di 69 anni è precipitata nel vuoto. E’ accaduto in un edificio residenziale a Milano, in via Armando Falconi. La vittima si è schiantata al suolo dopo un volo di circa 6 metri, riportando gravi ferite.

La donna, secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, non sarebbe però in pericolo di morte.

Milano, 3 squadre dei pompieri per salvare la donna

L’allarme è scattato intorno alle 13 e 45 circa. Ci sono volute tre squadre dei vigili del fuoco, insieme al personale del 118, per soccorrere la vittima, che è stata affidata alle cure all’ospedale Niguarda, dove è stata trasportata in codice giallo.

Al momento è in osservazione in ospedale, mentre sono in corso accertamenti sulle eventuali responsabilità dell’incidente.

