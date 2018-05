MILANO – Hanno chiamato la loro figlia “Blu” e la Procura li ha convocati per sceglierne uno nuovo. Accade a Milano dove una coppia di neogenitori sono stati chiamati a rettificare l’atto di nascita a un anno e mezzo dal lieto evento. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Altrimenti, spiegano gli stessi genitori, “sarà il giudice a decidere il nome di nostra figlia”.

La vicenda è raccontata dal quotidiano Il Giorno. Secondo i genitori di Blu, la magistratura si rifà all’articolo 35 del Dpr 396/2000 in base al quale “il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso”. “Considerato che si tratta di nome moderno legato al termine inglese Blue, ossia il colore Blu, e che non può ritenersi attribuibile in modo inequivoco a persona di sesso femminile – si legge nella lettera di convocazione in Tribunale – l’atto di nascita deve essere rettificato, anteponendo altro nome onomastico femminile che potrà essere indicato dai genitori nel corso del giudizio”.

“Se giovedì non ci presenteremo con un’alternativa sarà il giudice a decidere per noi il nome di nostra figlia”, spiega il papà, Luca. “Quando ci siamo presentati all’anagrafe per la registrazione ci avevano avvisato che poteva esserci il rischio di venir richiamati, ma ogni anno, secondo i dati Istat, ci sono circa sette Blu, in prevalenza bimbe. Non ci aspettavamo di dover cambiare nome un anno e mezzo dopo, quando ormai anche nostra figlia sa di chiamarsi Blu ed è scritto ovunque”. La coppia cercherà di convincere i giudici, statistiche alla mano, che il nome all’Estero è già stato sdoganato.