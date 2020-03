Milano, chiude l’ospedale militare di Baggio. Positivi al coronavirus alcuni dipendenti

ROMA – L’ospedale militare di Baggio, Milano, ha chiuso dopo che alcuni dipendenti, degli amministrativi, sono risultati positivi al coronavirus.

Lo riporta il Corriere della Sera. Corriere della Sera (qui il link all’articolo originale) che cita fonti della Regione Lombardia e dell’Esercito.

Fonte: Il Corriere della Sera.

Matteo Salvini: in Lombardia 10mila positivi.

“I positivi in Lombardia sono 10mila, con 650 ricoverati in terapia intensiva”: è quanto ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervenuto in diretta ad ‘Aria pulita’ su Italia7Gold. Salvini ha spiegato di essere in collegamento dalla Regione Lombardia “dove ho visto gli ultimi dati”.

“Sono qua nella sede della Regione Lombardia, che è da un mese che chiede provvedimenti seri, omogenei, drastici”, ha aggiunto Matteo Salvini, spiegando di avere “i dati aggiornati a stamattina”. “Anche se il governo non le ha chiuse, il 30% di aziende e fabbriche in Lombardia ha già chiuso perché ci sono imprenditori illuminati per i quali la salute viene prima”. “Tutto quel che non è strategico deve chiudere – ha ribadito l’ex ministro dell’Interno – non bisogna chiudere all’italiana, ma chiudere tutti. Non aspettiamo che esploda il disastro”.

Fonte: Ansa, Italia 7 Gold.