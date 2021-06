Tragico incidente sul lavoro in casa a Milano: una colf di 35 anni è morta dopo essere precipitata dal quinto piano di un palazzo mentre stava pulendo i vetri di una finestra. E’ accaduto lo scorso venerdì, 35 giugno, in un condominio in corso Concordia, in zona Risorgimento, in centro città.

Milano, colf di 35 anni cade dalla finestra e muore: stava pulendo i vetri

La giovane donna, di origini filippine, stava pulendo i vetri su una scala quando è scivolata, cadendo fuori dalla finestra e precipitando al suolo, nel cortile interno del condominio. La colf è morta sul colpo dopo un volo di 15 metri.

Nell’appartamento in quel momento non c’era nessuno. Sono stati alcuni vicini di casa a chiamare i carabinieri. La giovane collaboratrice domestica era residente a Milano da alcuni anni, immigrata regolare, e non era sposata. Su quanto accaduto il pm di turno ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.

Colf precipita dalla finestra e muore: il precedente a Milano

Un episodio analogo, sempre a Milano, era accaduto lo scorso 6 aprile. In quel caso a precipitare da una finestra del quarto piano di un palazzo in viale Monza era stato un colf filippino di 57 anni. Anche in questo il domestico era su una scala intento a pulire i vetri di una finestra.