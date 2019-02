MILANO – AAA Cercasi spettatore seduto in quinta fila alla proiezione del film Cold War di domenica 3 febbraio, ore 18. Il colpo di fulmine è scoccato al Cinema Beltrade a Milano, dove una ragazza afferma di aver incontrato l’uomo dei suoi sogni.

La giovane lo ha scritto su un biglietto fatto pervenire alla sala cinematografica, che ne ha poi prontamente dato notizia sulla sua pagina Facebook. Nel bigliettino, scritto a penna con decine di cancellature, si legge: “Ragazza cerca un uomo tra i 38 e i 45 anni, incrociato prima dell’inizio della proiezione, quinta fila dal fondo… jeans, barba e (forse) occhi chiari. Se vi riconoscete nella descrizione, lasciate un messaggio privato”. L’uomo, sempre a detta della ragazza, si sarebbe alzato “con molta gentilezza per farla andare a prendere il cappellino”.

Il Cinema Beltrade non si è tirato indietro e anzi incoraggia il misterioso principe azzurro ad uscire allo scoperto: “Se vi riconoscete nella descrizione – si legge in calce alla foto del biglietto – beh, fatevi avanti. noi ci limiteremo a far da tramite”.

Inutile dire che i commenti ironici sotto al post si sprecano. Al momento però l’ignoto gentiluomo non si è fatto vivo. Del resto San Valentino è alle porte: chissà che Cupido non porti a termine la sua missione. Non ci resta che sperare che il Cinema Beltrade ci tenga aggiornati sull’eventuale lieto fine.