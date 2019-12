MILANO – Paura all’hotel The Hub di Milano. La notte della vigilia di Natale un commando di otto, dieci persone, col volto coperto e almeno una armata di pistola, ha fatto irruzione nell’albergo a 4 stelle, situato alla periferia della città.

I banditi hanno sfondato la porta d’ingresso e minacciato l’addetto alla reception, un 26enne di origine romena. Mentre tenevano sotto tiro l’uomo, i ladri hanno asportato uno sportello bancomat nella hall e hanno arraffato 1000 euro dalla cassa. Sono poi fuggiti a bordo di due Suv.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo radiomobile e della compagnia Porta Magenta di Milano.

Sul posto è accorsa anche un’ambulanza della Croce Bianca, inviata dal 118 per assicurarsi delle condizioni di eventuali feriti. Ma, per fortuna, non c’è stato bisogno dell’intervento dei sanitari. Il 26enne è rimasto indenne e ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso.

Fonte: Ansa