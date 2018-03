MILANO – Un colombiano di 25 anni è stato fermato dai carabinieri per la rapina e la violenza sessuale avvenuta lunedì sera in via Chopin, nella periferia di Milano. L’uomo, residente in città, è stato bloccato dai militari durante la notte.

Secondo la testimonianza dei due giovani – 19 anni lei e 23 lui – l’aggressore si sarebbe avvicinato alla loro auto, mentre erano appartati in fondo a via Chopin. E dopo un tentativo di rapina avrebbe chiesto loro di andare verso il bancomat per prelevare e consegnargli il denaro.

Vedendo la resistenza della coppia, li ha costretti a scendere e dopo aver picchiato il ragazzo, ha abusato della 19enne. È riuscito poi a scappare usando l’auto della coppia. I due giovani si sono allontanati dal luogo della violenza e sono stati notati vicino alla fermata di un bus. Qui i passeggeri hanno chiamato i soccorsi.