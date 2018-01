MILANO – Un treno della Trenord è deragliato questa mattina, 25 gennaio, alle 6:57, nei pressi della frazione di Rugacesio, tra Pioltello e Segrate, alle porte di Milano. Era pieno di pendolari. Ci sarebbero due morti, 10 feriti in codice rosso trasportati al San Raffaele e almeno un centinaio in maniera lieve. Diverse persone sarebbero ancora incastrate tra le lamiere di uno dei vagoni del treno.

La causa, secondo quanto detto dai Rai News, sarebbe nel malfunzionamento di uno scambio di binario che si sarebbe disallineato.

Il treno, il Regionale 10452, con sei vagoni, era partito da Cremona (regionale delle 6.17) ed era diretto a Milano Porta Garibaldi.

Sul posto, una massicciata ferroviaria a cui sono state asportate le ringhiere di cemento per permettere il passaggio dei soccorritori, si trovano decine di pendolari, infermieri, operatori delle forze dell’ordine che salgono e scendono con delle scale dei vigili del fuoco. Il luogo peraltro non è facile da raggiungere. Più avanti, lungo i binari, i vagoni deragliati, con diverse persone incastrate. Tutto intorno si opera alacremente per raggiungerli. Sul posto la Polfer, i carabinieri di Cassano D’Adda (Milano), decine di ambulanze.

A causa del deragliamento nella stazione di Pioltello Limito, fra Milano e Brescia il traffico ferroviario è sospeso sia sulla linea direttissima , sia sulla linea “lenta”. Sono fermi anche i treni di Trenitalia, secondo quanto si apprende da Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Fs).