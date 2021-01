Milano, da domani non si fuma in strada se non a 10 metri di distanza: vietato al parco, alle fermate dei bus… (foto Ansa)

A Milano scatta il divieto di fumo anche all’aperto: da domani, martedì 19 gennaio, non si potrà fumare nei parchi e alle fermate di bus e tram.

Ma non è finita qui. Non si potrà fumare nei parchi pubblici della città, nelle aree cani, nei cimiteri, nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini, nelle strutture sportive compresi gli spalti, alle fermate di attesa dei mezzi pubblici, inclusi i posteggi dei taxi.

Il divieto comunque sarà applicato con gradualità per rendere le persone sempre più responsabili e attente. C’è comunque una deroga: si potrà fumare se si manterrà una distanza di dieci metri.

Milano, da domani non si fuma in strada se non a 10 metri di distanza. Le parole dell’assessore Granelli

“È un provvedimento che ha un duplice significato perché aiuta a ridurre il Pm10”, le particelle inquinanti che sono più nocive per i polmoni, “ma fa anche un’operazione di prevenzione della salute”, ha spiegato Marco Granelli, assessore alla Mobilità del Comune in commissione consiliare riunita online.

“Pensiamo sia una spinta ulteriore che diamo per migliorare la salute e questo ha un significato maggiore adesso, con la pandemia in corso”.

Lo stesso regolamento approvato in novembre inoltre, si legge in una nota di palazzo Marino, introduce “l’obbligo per tutti i punti di vendita di carburante di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica. I distributori esistenti devono presentare il progetto entro il 1° gennaio 2022 e l’installazione delle colonnine deve avvenire entro 12 mesi successivi alla presentazione dello stesso. In caso di impossibilità tecnica la colonnina dovrà essere realizzata in un’area pubblica diversa dal sedime dell’impianto di distribuzione carburanti entro il 1° gennaio 2023”. (Fonti: La Repubblica, Milano Today)