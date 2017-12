MILANO – Incidente stradale ieri mattina, 14 dicembre, a Milano, nel quartiere di Baggio. Poco dopo mezzogiorno una donna di 71 anni è stata investita da un’auto in via Cabella, all’incrocio con via Gozzoli. Ancora da ricostruire con precisione la dinamica della vicenda.

La donna stava attraversando la strada, non si sa se sulle strisce o in prossimità delle stesse, quando è stata travolta da un’auto. Il suo corpo è stato trovato privo di sensi sull’asfalto, ad alcuni metri di distanza dalle strisce pedonali: è però probabile che possa essere stato sbalzato lì proprio a causa del violento impatto. L’anziana è stata stabilizzata da medici e infermieri del 118, giunti sul posto con due ambulanze e un’automedica, e successivamente trasportata in codice rosso all’ospedale San Carlo. Le condizioni dell’anziana sono molto gravi: la donna è ricoverata in prognosi riservata, è in coma e lotta tra la vita e la morte.

Sarà la polizia locale, giunta sul luogo dell’impatto, a dover capire cosa sia avvenuto e se vi siano eventuali responsabilità da parte dell’automobilista che ha investito l’anziana.