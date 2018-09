MILANO – Precipita per dieci piani nella tromba delle scale e muore. Una donna di 52 anni è morta precipitando nella tromba delle scale all’interno dell’ospedale San Carlo. Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia, si tratterebbe di un suicidio. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di sabato 15 settembre.

La vittima, dipendente della struttura e in visita a un parente malato, è morta sul colpo dopo essere caduta da un’altezza di 10 piani. Gli investigatori sono a lavoro per escludere altre ipotesi e per capire la dinamica di quanto accaduto.