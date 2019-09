MILANO – Adriana Signorelli, una donna di 59 anni, è stata trovata morta in casa in via san Giacomo a Milano a causa di ferite d’arma da taglio. Indagano gli agenti della Questura. Gli agenti hanno preso in consegna il marito, che non vivrebbe con lei e la cui posizione è al vaglio di investigatori e inquirenti.

Quando gli agenti della polizia sono arrivati sul posto, l’uomo ha tentato di investirli con la sua Citroen C3 arrivando a forte velocità; nessuno dei poliziotti è rimasto ferito ma l’auto è finita su un’aiuola. L’uomo è stato portato in ospedale in stato di arresto per tentato omicidio nei confronti degli agenti, ma è anche sospettato di aver ucciso la moglie.

Questa notte attorno all’1:30 a chiamare i soccorsi è stata la figlia della 59enne, che non riusciva a mettersi in contatto con la madre; sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e poi un’ambulanza, quindi le volanti della questura. Una volta sfondato il portone il cadavere è stato trovato riverso a terra in una pozza di sangue con coltellate sulla schiena.

Una relazione burrascosa quella tra la 59enne il marito. Qualche tempo fa, precisamente il 18 novembre 2018, l’uomo aveva bruciato la porta della casa della donna e aveva tentato di sfregiarla con la candeggina, quindi è stato denunciato dalla polizia per danneggiamento, incendio e maltrattamenti. La vittima aveva a sua volta già denunciato più volte il marito per maltrattamenti. (fonte ANSA – AGI)