Il luogo degli accoltellamenti a Milano in viale Monte Grappa (Ansa)

Milano, due ventenni accoltellati in viale Monte Grappa. Due feriti gravi. E’ il bilancio di un’aggressione avvenuta la notte scorsa a Milano all’esterno di una discoteca in viale Monte Grappa, in una delle vie della movida.

La polizia è intervenuta poco dopo le 4. Il 22enne italiano, accoltellato al petto, è stato intubato e trasportato all’ospedale San Raffaele. Le sue condizioni hanno costretto i medici a due interventi chirurgici.

A poca distanza i paramedici hanno trovato un altro uomo, anche lui accoltellato, portato a Niguarda in gravi condizioni. Dalla prima ricostruzione della polizia sembra che il 22enne sia stato ferito da un gruppo di giovani che stava importunando i passanti.

Alla stessa ora baby-gang importunava i passanti

Secondo quanto riferito alla polizia dal fratello del 22enne ferito, la notte scorsa entrambi facevano parte di un gruppo che si trovava all’esterno di un bar in viale Monte Grappa quando hanno notato alcuni ragazzi (descritti come minorenni) che infastidivano i passanti.

Uno di loro, in particolare, brandiva il palo di un cartello della segnaletica stradale e minacciava i presenti. Il 22enne, assieme a un amico, avrebbe tentato di dissuaderlo ma per tutta risposta sarebbe stato colpito con una coltellata al torace.

L’aggressore e il suo gruppo sono fuggiti prima dell’arrivo dell’ambulanza, lasciando il ferito sull’asfalto. Gli investigatori non sono al momento ancora stati in grado di accertare se l’altro ferito, ricoverato al Niguarda, sia uno degli amici del 22enne.

