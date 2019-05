MILANO – Almeno tre casi di epatite A sono stati riscontrati in una scuola materna di Milano, in zona Navigli. L’Agenzia di tutela della salute ha attivato un ambulatorio dedicato per somministrare gratuitamente, fra domani, venerdì 17 maggio, e lunedì, il vaccino anti-epatite A al personale e tutti i bambini della scuola, oltre un centinaio. Dei piccoli infettati dal virus, a quanto si apprende, uno è ricoverato in ospedale.

E sempre oggi, givedì 16 maggio, a Milano una scuola materna a Milano è stata evacuata a causa di una presunta fuga di gas. E’ successo poco prima delle 10. L’edificio si trova in via Scalabrini: 160 bimbi sono stati allontanati dopo che le maestre hanno segnalato un forte odore di gas all’interno della scuola.

Fonte: Ansa