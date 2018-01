MILANO – Una esplosione, pare dovuta allo scoppio di una bombola di gpl, è avvenuta domenica mattina al kartodromo di Rozzano in via Curiel vicino Milano. Si tratta di una pista outdooor di kart che è andata in parte distrutta. L’esplosione, avvenuta intorno alle 10, sarebbe stata causata una bombola situata in un’officina. Due uomini custodi dell’impianto, sono stati trasportati con ustioni serie all’ospedale Humanitas ma non sarebbero in pericolo di vita.

Il titolare dell’attività, che si trovava all’esterno del locale coinvolto, ha riportato lievi ferite ed è stato medicato sul posto. Dai primi accertamenti è emerso che probabilmente una perdita di gas potrebbe essere all’origine dei fatti, ma sono tuttora in corso indagini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. Sul posto sono intervenuti i Carbinieri e due ambulanze, un’automedica, l’elisoccorso e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area da dove si è alzata una colonna di fumo denso.