Milano, esplosione in un appartamento in via Lodovico il Moro: donna ustionata, palazzo sfollato (Foto Ansa)

Un’esplosione si è verificata mercoledì mattina in un condominio di via Lodovico il Moro a Milano, in zona Navigli. Lo scoppio, stando alle prime informazioni, è avvenuto verso le 10 in un appartamento al terzo piano della scala A dell’edificio al civico 159.

La causa dell’esplosione è una fuga di gas, probabilmente dovuta al malfunzionamento dei fornelli della cucina. Sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118, un’auto medica, i vigili del fuoco e gli agenti della questura.

La donna coinvolta nell’esplosione in via Lodovico il Moro

La donna che si trovava nell’appartamento interessato dallo scoppio – una 67enne – l’hanno portata subito in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda. Ha riportato ustioni al collo e al volto ed escoriazioni. Il condominio, di tre piani, è stato evacuato completamente e le sei persone che erano all’interno sono state fatte uscire in strada. (Fonte Ansa).