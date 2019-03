MILANO – Falsa bomba in un cestino di via Torino a Milano. La stada viene chiusa e nel centro del capoluogo lombardo scoppia il caos in centro. Il fatto sta avvenendo la mattina di oggi, mercoledì 26 marzo. Si tratta di un falso allarme che però ha paralizzato questa zona che si trova a due passi da piazza Duomo.

La bomba è stata trovata all’angolo con via Nerino e sul posto sono intervenuti i Carabinieri del comando provinciale che hanno bloccato la circolazione per permettere agli artificieri di operare.

La presenza del presunto materiale esplosivo all’interno di un cestino, è stato segnalato verso le 8,20. Secondo le prime informazioni trapelate, all’interno del centino c’era il simulacro di un ordigno, una riproduzione del tutto innocua di una vera e propria bomba.

Ora le indagini cercheranno di dare un volto alla persona che lo ha messo lì.

Fonte: Milano Today