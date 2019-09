MILANO – Una giovane è stata ferita alla gola con un coccio di bottiglia dal suo ex fidanzato per le strade di Milano. La ragazza, di 25 anni e origine nigeriana, è stata aggredita in via Arcivescovo Calabiana la sera del 20 settembre.

Al momento dell’arrivo dei soccorsi la ragazza era ancora cosciente ed è stata accompagna in ospedale. La giovane ha indicato un connazionale come il suo aggressore, che è stato fermato dalla polizia. Ancora non è chiaro se si trattasse di un fidanzato o di un ex compagno.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore l’ha avvicinata e dopo aver afferrato un coccio di bottiglia le ha inferto un colpo alla gola. La dinamica esatta di quanto accaduto è ancora al vaglio della polizia, che indaga. (Fonte ANSA)