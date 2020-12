Milano: mega festa in cascina con alcol, droga e tamponi Covid all’ingresso. 63 persone multate (Foto archivio Ansa)

Mega festa con musica, angolo bar e pure un servizio di tamponi rapidi per il Covid da effettuare agli ospiti all’ingresso. Accade a Milano, in una cascina di via Quintosole, alla periferia sud della città.

All’interno dell’edificio, domenica mattina, la polizia ha sorpreso 63 persone, tra i 23 e i 43 anni, reduci dalla nottata. Gli agenti sono intervenuti in seguito ad una segnalazione arrivata alla Centrale.

A nulla sono valse le spiegazioni dell’organizzatore, un 48enne, che ha detto ai poliziotti di aver organizzato la festa “garantendo la sicurezza della stessa mediante l’esecuzione di tamponi Covid all’ingresso” con la collaborazione di una sua amica di 40 anni.

Festa in cascina, una donna incaricata di eseguire i tamponi

La donna ha riferito di aver curato l’esecuzione dei tamponi dalle ore 16 del giorno prima, con l’aiuto di due suoi amici: i poliziotti hanno rinvenuto 75 test rapidi che saranno oggetto di accertamenti.

Molti dei presenti erano in evidente stato di alterazione, perché ancora sotto l’effetto di alcool e droga. All’interno della cascina sono state trovate alcune dosi di cocaina e ecstasy.

Gli ospiti, che hanno tentato invano di allontanarsi per evitare i controlli, sono stati tutti identificati e saranno sanzionati per violazione delle norme anti Covid. Un 42enne è stato denunciato per spaccio. (Fonte: Ansa).