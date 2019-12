MILANO – Un convoglio della linea 1 della metropolitana ha fatto una brusca frenata alla fermata San Babila della M1 in pieno centro. Circa una ventina di passeggeri sono caduti e sette sono stati portati in ospedale. La circolazione dei treni è stata bloccata tra le fermate di Cairoli e Palestro per permettere al personale del 118 i soccorsi in sicurezza.

Sono 15 i passeggeri coinvolti nella brusca frenata di un treno della metropolitana. Dopo l’incidente, sul posto è intervenuto il personale del 118 con 4 ambulanze e 2 automediche. Il treno viaggiava in direzione Nord verso Sesto. Le ragioni della frenata sono ancora da accertare.

Otto persone, valutate sul posto dal personale del 118, per i medici non necessitano di ricovero mentre altre sette sono state trasportate al pronto soccorso, tutte comunque in codici minori, vale a dire non in condizioni gravi. (Fonte ANSA