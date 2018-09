MILANO – Fuga di gas in un palazzo a Milano: tre edifici evacuati. E’ accaduto nel pomeriggio di giovedì 13 settembre in uno stabile di via Albertinelli 6, in zona San Siro.

A causare la fuga, secondo i vigili del fuoco, sarebbe stata la rottura di un tubo in strada durante alcuni scavi per lavori sui marciapiedi.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Milano. Lo scorso luglio a San Donato Milanese una grossa fuga di gas aveva costretto i vigili del fuoco a ordinare l‘evacuazione di un’azienda.