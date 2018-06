MILANO – Sono tre le donne rom arrestate con l’accusa di aver svaligiato diversi appartamenti nel centro di Milano, tra cui anche l’appartamento del sindaco Giuseppe Sala. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Le arrestate sono due giovani zingare e una ancora minorenne.

Secondo una prima ricostruzione, le donna si aggiravano per la città con abiti di marca per non dettare sospetti e il loro covo si trovava alle porte di Milano. All’interno gli investigatori hanno trovato i bottini dei furti: abiti di marca, accessori, borse, foulards e pellicce.

La refurtiva è stata recuperata e sarà restituita ai legittimi proprietari che si presenteranno con una copia della denuncia del furto subito. Le tre donne invece sono state arrestate.