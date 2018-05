MILANO – Hanno portato via oggetti di valore come un orologio Rolex, soldi e alcuni gioielli, ma non hanno preso documenti né pc. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Questo il bottino dei ladri che nel weekend hanno svaligiato la casa di Milano di Giuseppe Sala, il saindaco della città, approfittando della sua assenza.

Oriana Liso su Repubblica scrive che i ladri sono entrati nell’appartamento in zona San Marco e che polizia e Digos indagano sul furto: