MILANO – Hanno messo a segno un furto da 26mila euro alla Louis Vuitton di via Montenapoleone a Milano sfruttando la distrazione di un vigilante. I ladri hanno portato via 11 scatoloni di prodotti che erano stati consegnati da un corriere e posizionati sul retro del negozio.

Il colpo è stato compiuto intorno alle 19 di sera del 9 novembre. La merce era stata consegnata da un corriere in via Bagutta, nel retro del negozio, ed era costituita da borse, accessori e capi d’abbigliamento. In attesa che gli scatoloni fossero portati nel negozio, un vigilante sorvegliava la zona ma approfittando della sua distrazione i ladri hanno rubato la merce. I carabinieri indagano sul furto e hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona per identificarli.