Si era presentato al pronto soccorso del Centro cardiologico Monzino di Milano per dolori al petto e gli avevano diagnosticato un aneurisma all’aorta senza capire, però, che il quadro clinico era grave e che era necessario un ricovero immediato per un intervento chirurgico urgente. Dimesso lo stesso giorno, l’uomo, allora 40 anni, è morto nove giorni dopo.

Ha aneurisma, non lo operano subito e muore

Per questo la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per tre medici, un cardiochirurgo, un radiologo e uno degli specialisti che visitarono il paziente in pronto soccorso, accusandoli di omicidio colposo.

Per la vicenda, che risale al marzo del 2018, e per cui in un primo momento era stata chiesta l’archiviazione dell’indagine e poi, in seguito all’opposizione all’archiviazione, era stato disposto un supplemento istruttorio, l’udienza preliminare davanti al gup si aprirà alla fine di novembre. Non è escluso che due medici chiedano di essere processati con rito abbreviato.

Procura Milano chiede processo per medici

Come si legge nel capo di imputazione “nell’esercizio della professione” avrebbero cagionato la morte del 40enne, avvenuta l’11 marzo di quattro anni fa per la rottura dell’aneurisma.