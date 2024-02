Il cadavere di Marco Trampetti è stato ripescato in un corso d’acqua nella tarda serata di ieri, a Milano, nei pressi del parco dei fontanili, dai carabinieri della Compagnia di Corsico con il supporto dei vigili del fuoco.

L’architetto di 58 anni era scomparso dopo essersi allontanato da casa, a Cesano Boscone, nel Milanese, il 4 febbraio. Le ricerche si erano concentrate in quella zona dopo il ritrovamento della sua auto in via Quintino Sella, chiusa e senza segni di scasso. Sono intervenuti i carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Milano e dall’analisi sul corpo del medico legale non sono state trovate tracce di violenza. Sarà comunque effettuata l’autopsia.