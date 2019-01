MILANO – E’ di un morto e 4 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa lungo la tangenziale est di Milano e che sarebbe stato causato da un’auto entrata in contromano. In tutto i veicoli coinvolti sono tre. I feriti – 3 uomini e una donna – sono in condizioni serie ma non sarebbero in pericolo di vita. Sono intervenuti Polstrada, 118 e vigili del fuoco.

L’incidente è avvenuto sulla tangenziale est in direzione nord – fra Cascina Gobba e Lambrate -, rimasta chiusa al traffico per alcune ore e poi riaperta.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento così come dovrà essere chiarito perché l’automobilista ha imboccato contromano la tangenziale. Alla guida del veicolo c’era un 52enne. Per lui i soccorritori non hanno potuto fare niente. I feriti, una 21enne e tre uomini di 26, 30 e 47 anni, sono stati distribuiti negli ospedali Policlinico, San Raffaele e Niguarda.