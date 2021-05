Un imprenditore farmaceutico è stato arrestato a Milano per aver violentato, drogato e sequestrato una studentessa universitaria di 21 anni. La vittima lo aveva incontrato per ottenere uno stage nell’azienda da lui amministrata.

Aggiornamento articolo ore 11:44.

Drogata, violentata e sequestrata: in manette a Milano imprenditore farmaceutico

I carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte hanno arrestato eseguendo un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate nei confronti di un 50enne, amministratore unico di una nota azienda farmaceutica milanese.

Le indagini sono partite dalla denuncia, il 28 marzo, di una studentessa universitaria di 21 anni che aveva raccontato di essere stata invitata ad un incontro di lavoro tra imprenditori per uno stage e di aver perso completamente i sensi dopo aver bevuto un caffè. Si era risvegliata a casa stordita e con addosso i vestiti indossati la sera precedente.

Una perquisizione domiciliare eseguita, dopo qualche giorno, nella abitazione del manager aveva permesso di rinvenire, occultate in una nicchia a scomparsa della cucina, due confezioni del medicinale “Bromazepam” (ansiolitico della famiglia delle benzodiazepine).

Le indagini sull’imprenditore farmaceutico

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Porta Monforte in collaborazione con quelli del Nucleo Investigativo di Milano, hanno accertato, grazie all’analisi dei tabulati telefonici, delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza e dei dati gps registrati dallo smartwatch della ragazza e con accertamenti su vari telefoni e computer utilizzati dall’imprenditore, che l’uomo il 26 marzo dopo aver invitato la vittima a una finta riunione di lavoro, le aveva somministrato, mescolandola con un caffè e un succo d’arancia, un’elevata dose di benzodiazepine, provocandole un’intossicazione con avvelenamento. Questo, spiegano i militari, “per privarla della libertà personale, trattenendola presso la propria abitazione contro la sua volontà fino al mattino seguente, porla in uno stato di incapacità di volere e di agire per abusarne e fotografarla”.

L’uomo, preoccupato dall’esito della perquisizione e dalle indagini aveva addirittura tentato di crearsi un alibi, consigliando familiari e amici a rendere dichiarazioni compiacenti e accusando la studentessa e la sua famiglia di tentare un’estorsione ai suoi danni.

Sono in corso altri accertamenti per identificare altre donne che, in passato, potrebbero aver subito abusi sessuali da parte dell’indagato con lo stesso modus operandi. Per questo, i carabinieri invitano coloro che abbiano incontrato l’imprenditore, accusando poi uno stato d’incoscienza, a contattare immediatamente i carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte.