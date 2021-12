Milano, incendio in un appartamento per le luci di Natale dell’albero: grave una donna (Foto archivio Ansa)

Una casa a fuoco per le luci dell’alberto di Natale e una donna in pronto soccorso, con gravi ustioni su tutto il corpo: è il bilancio dell’incendio divampato nella notte tra il 26 e il 27 dicembre a Milano, in un appartamento di via Piceno, andato distrutto nel rogo.

Incendio in appartamento a Milano per le luci di Natale: grave una donna

La donna, proprietaria dell’appartamento, 64 anni, si è accorta dell’incendio divampato in casa dopo che l‘albero di Natale con le luci era caduto su un divano, prendendo fuoco.

Ha tentato di spegnere le fiamme ed è così rimasta ustionata. In casa con lei in quel momento c’erano anche il figlio di 33 anni e il nipotino di 8, arrivati da Londra per trascorrere il Natale in famiglia.

I soccorsi per l’incendio per le luci di Natale in un appartamento a Milano

Sul posto si sono trovati per primi gli agenti di una Volante che hanno soccorso la donna, con i segni delle ustioni al volto e sul corpo, e hanno fatto evacuare le 25 persone ancora presenti nello stabile, che poi sono state alloggiate altrove.

La donna, soccorsa dal 118, è stata trasportata in codice rosso per ustioni di secondo grado a volto e tronco prima al Policlinico e poi al centro Grandi ustionati dell’ospedale Niguarda.

Incendio in un appartamento a Milano per le luci di Natale: evacuato il palazzo

Nessuno degli altri inquilini ha avuto bisogno di cure. Sul posto la Protezione civile ha organizzato l’ospitalità in albergo per quattro persone, mentre le altre si sono recate da parenti.

Secondo quanto riferito dalla polizia, ad originare le fiamme sono state le luci dell’albero di Natale, crollato su un divano incendiandolo.

L’appartamento, situato al terzo piano del palazzo, è andato completamente distrutto.