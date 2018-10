MILANO – E’ in corso un incendio in un palazzo di nove piani in via Vittani 5, in zona Quarto Oggiaro, non lontano da via Chiasserini, dove un deposito di rifiuti brucia dalla sera del 14 ottobre.

Il rogo sarebbe divampato al sesto piano, al momento non risultano persone ferite ma almeno quattro intossicati. Le loro condizioni non sarebbero comunque gravi. I vigili del fuoco stanno provvedendo a evacuare lo stabile, sul posto ci sono anche uomini della protezione civile e della polizia. Ancora da accertare le cause che hanno scatenato le fiamme.