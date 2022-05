Milano, incendio in via Paolo Giovio: anziana di 89 ani muore carbonizzata in casa FOTO ARCHIVIO ANSA

Una donna di 89 anni è morta martedì sera nell’incendio del suo appartamento in via Paolo Giovio 24, a Milano.

L’incendio è avvenuto poco dopo le 22. L’anziana era sola in casa ed è deceduta per le ustioni e i fumi respirati. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Il rogo è rimasto confinato al primo piano anche se si trova in una palazzina di quattro piani. Tutti gli inquilini – circa 25 persone – sono stati fatti uscire dalle loro case per precauzione e per il tempo necessario a completare le operazioni di dei pompieri, intervenuti con un’autoscala e due autopompe. Ancora da accertare le cause dell’incendio.