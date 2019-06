ROMA – A Milano diversi i disagi in metropolitana. Verso le 9.20, infatti, la circolazione è stata sospesa sulla M1 tra Pagano e Bisceglie per un principio di incendio.

Lo stop – ha spiegato la stessa azienda – è servito “per permettere ai nostri tecnici di fare delle verifiche lungo la linea”. Attivato anche il servizio di bus sostitutivi.

Stando a quanto appreso, i controlli sarebbero scattati dopo un principio d’incendio che si è verificato nella stazione di Bande Nere. Le fiamme, che sarebbero partite da un giornale lasciato in banchina e che comunque sono state subito domate, hanno spinto Atm a evacuare la stazione e a sospendere la linea per fare tutti i controlli necessari prima di far ripartire i treni.

Fonte: Milano Today.