MILANO – Un incendio si è verificato, ieri notte, 8 aprile, in un appartamento a Milano.

Una donna di circa 40 anni è rimasta gravemente ustionata ed è stata ricoverata in codice rosso al Policlinico.

I vigili del fuoco sono intervenuti nella palazzina, in via Giordano Bruno, in zona Chinatown, alle 23.45, con cinque automezzi, e hanno tratto in salvo gli inquilini.

Altre due persone sono state trasportate per accertamenti per i fumi inalati ma non sarebbero gravi. Non si conoscono al momento le cause dell’incendio.