MILANO – Gravissimo incidente sul lavoro in un’azienda metalmeccanica a Milano. Due operai sono morti e altri sei sono rimasti gravemente intossicati da esalazioni tossiche. Gli uomini erano impegnati in operazioni di pulizia di un forno all’interno di un capannone che produce materiali ferrosi.

La tragedia si è consumata negli stabilimenti dell’azienda Lamina, in via Rho, 9 a Milano. Secondo quanto ricostruito finora da vigili del fuoco e carabinieri, gli operai stavano pulendo un forno interrato a circa due metri di profondità in una buca del terreno quando hanno iniziato a stare male per l’inalazione di gas tossici. Si ipotizza che possa essere metano ma sono ancora in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco, sul posto per i rilievi.

Li hanno trovati privi di sensi: due di loro non ce l’hanno fatta. All’arrivo del 118 le loro condizioni erano già disperate, sono morti poco dopo il trasporto in arresto cardiaco all’ospedale di Monza e al Sacco di Milano. Meno preoccupanti le condizioni degli altri dipendenti che sono stati accompagnati in codice giallo alla clinica Città Studi di Milano.