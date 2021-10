Incidente a Milano, in piazzale Maciachini, in questo lunedì 4 ottobre di pioggia battente e cielo grigio: una volante della polizia si è ribaltata all’angolo con via Farini. Ancora da chiarire le cause.

Incidente in piazzale Maciachini a Milano: si ribalta una volante della polizia

Tre poliziotti di 25, 28 e 58 anni sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Niguarda e al Fatebenefratelli. Nessuno di loro è in gravi condizioni.

Lo schianto è avvenuto alle 5:15 di lunedì mattina, stando a quanto riferito dall’Azienda regionale emergenza urgenza, arrivata sul posto con tre equipaggi su automedica e due ambulanze.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per fare i rilievi del caso e gestire il traffico.

Piazzale Maciachini: il precedente

Già nel marzo del 2020 nello stesso piazzale Maciachini due volanti della polizia si erano schiantate tra loro durante l’inseguimento di uno scooter.