Baby gang, scippi, rapine…Assumete 100 mila giovani poliziotti ausiliari

ROMA – Assumete 100 mila giovani come poliziotti ausiliari. Mandateli in strada, a contrastare ladri, borseggiatori e scippatori. Raggiungerete due obiettivi. 1 – Dare lavoro, magari precario all’inizio ma con prospettiva di ferma in futuro, ai giovani del cui destino dite di preoccuparvi tanto.